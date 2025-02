Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die große, nein, die einzige Frage dieser 67. Grammy-Verleihung am Sonntag in Los Angeles: Würde sie Krönungsmesse für Beyoncé sein? Würde Queen B endlich mit dem Award fürs beste Album des Jahres ausgezeichnet werden? Als erst vierte Woman of Color nach Natalie Cole (1992), Whitney Houston (1994) und Lauren Hill (1999) – womit auch geklärt ist, welche grandiosen Female Artists of Color nicht mit dieser Auszeichnung bedacht worden sind, die ja wie keine andere künstlerische und Mainstream-Anerkennung in sich vereint: Aretha Franklin, Diana Ross, Dionne Warwick, Nina Simone, Patti LaBelle, Tina Turner, Mariah Carey, Rihanna.