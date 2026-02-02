In Los Angeles wurden zum 68. Mal die Grammys vergeben. Dabei gab es zahlreiche Premieren zu feiern. Der Dalai Lama gewann seinen ersten Grammy-Award für seine Erzählstimme im Hörbuch „Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama“.
Steven Spielberg wurde ausgezeichnet für den besten Musikfilm „Music By John Williams“ und ist nun ein sogenannter EGOT-Preisträger, also ein Künstler, der alle vier wichtigen US-Unterhaltungspreise zu Hause stehen hat: Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Außerdem bekam erstmals in der Geschichte der Grammys ein K-Pop-Song eine Auszeichnung.
Bad Bunny schafft Historisches bei den Grammys 2026
Geschichte schrieb auch der US-Rapper Bad Bunny, der in der Kategorie „Bestes Album“ gewann. Es ist das erste Album komplett auf Spanisch, das diese Auszeichnung bekommt. Abgeräumt hat auch mal wieder der US-Rapper Kendrick Lamar, der insgesamt fünf Grammys gewann. Auch Lady Gaga ist eine der Siegerinnen – mit drei Auszeichnungen.
Grammy Awards 2026:Dalai Lama gewinnt ersten Grammy - Olivia Dean beste Newcomerin
Die Erzählstimme des spirituellen Oberhaupts von Tibet überzeugte die Jury. Als beste Newcomerin wurde die Britin Olivia Dean ausgezeichnet, die in ihrer Rede auf die kontroversen ICE-Einsätze in den USA anspielte.
In diesem Jahr wurden 95 Kategorien in verschiedenen Musikrichtungen wie Pop, Elektro, Rap, Rock oder Jazz gekürt. Hier finden Sie einen Überblick der Gewinner in den wichtigsten Kategorien:
Song des Jahres: „Luther“ von Kendrick Lamar & SZA
- „DtMF“ von Bad Bunny
- „Manchild“ von Sabrina Carpenter
- „Anxiety“ von Doechii
- „Wildflower“ von Billie Eilish
- „Abracadabra“ von Lady Gaga
- „The Subway“ von Chappell Roan
- „Apt.“ von Rosé & Bruno Mars
Album des Jahres: „Debí tirar más fotos“ von Bad Bunny
- „Swag“ von Justin Bieber
- „Man’s Best Friend“ von Sabrina Carpenter
- „Let God Sort 'Em Out“ von Clipse (Pusha T & Malice)
- „Mayhem“ von Lady Gaga
- „GNX“ von Kendrick Lamar
- „Mutt“ von Leon Thomas
- „Chromakopia“ von Tyler, the Creator
Single des Jahres: „Wildflower“ von Billie Eilish (Autoren: Billie Eilish O'Connell, Finneas O'Connell)
- „Abracadabra“ von Lady Gaga (Autoren: Lady Gaga, Henry Walter, Andrew Watt)
- „Anxiety“ von Doechii (Autorin: Jaylah Hickmon)
- „Apt.“ von Rosé & Bruno Mars (Autoren: Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas, Henry Walter)
- „DtMF“ von Bad Bunny (Autoren: Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio , Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry, Roberto José Rosado Torres)
- „Golden“ von Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami (Autoren: Ejae, Mark Sonnenblick)
- „Luther“ von Kendrick Lamar mit SZA (Autoren: Jack Antonoff , Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe , Mark Anthony Spears, Kamasi Washington)
- „Manchild“ von Sabrina Carpenter (Autoren: Amy Allen, Jack Antonoff , Sabrina Carpenter)
Bester Newcomer: Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Pop
Beste Pop-Solodarbietung: „Messy“ von Lola Young
- „Daisies“ von Justin Bieber
- „Manchild“ von Sabrina Carpenter
- „Disease“ von Lady Gaga
- „The Subway“ von Chappell Roan
Beste Pop-Darbietung Duo/Gruppe: „Defying Gravity“ von Cynthia Erivo & Ariana Grande
- „Golden“ von Huntr/x: Ejae , Audrey Nuna & Rei Ami
- „Gabriela“ von Katseye
- „Apt.“ von Rosé & Bruno Mars
- „30 for 30“ von SZA ft. Kendrick Lamar
Beste Pop-Dance-Aufnahme: „Abracadabra“ von Lady Gaga
- „Bluest Flame“ von Selena Gomez & Benny Blanco
- „Midnight Sun“ von Zara Larsson
- „Just Keep Watching“ von Tate McRae
- „Illegal“ von PinkPantheress
Bestes Pop-Album: „Mayhem“ von Lady Gaga
- „Swag“ von Justin Bieber
- „Man's Best Friend“ von Sabrina Carpenter
- „Something Beautiful“ von Miley Cyrus
- „I've Tried Everything but Therapy (Part 2)“ von Teddy Swims
Bestes Gesangsalbum – Traditioneller Pop: „A Matter Of Time“ von Laufey
- „Wintersongs“ von Laila Biali
- „The Gift Of Love“ von Jennifer Hudson
- „Who Believes In Angels“ von Elton John & Brandi Carlile
- „Harlequin“ von Lady Gaga
- „The Secret Of Life: Partners, Volume 2“ von Barbra Streisand
Dance- und Electro-Musik
Beste Dance-/Electronic-Aufnahme: „End of Summer“ von Tame Impala
- „No Cap“ von Disclosure & Anderson .Paak
- „Victory Lap“ von Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax
- „Space Invader“ von Kaytranada
- „Voltage“ von Skrillex
Bestes Dance-/Electronic-Album: „Eusexua“ von FKA Twigs
- „Ten Days“ von Fred Again
- „Fancy That“ von PinkPantheress
- „Inhale / Exhale“ von Rüfüs du Sol
- „F— U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3“ von Skrillex
Rock
Beste Rock-Darbietung: „Changes (Live from Villa Park / Back to the Beginning)“ von Yungblud ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello & Adam Wakeman II
- „U Should Not Be Doing That“ von Amyl and the Sniffers
- „The Emptiness Machine“ von Linkin Park
- „Never Enough“ von Turnstile
- „Mirtazapine“ von Hayley Williams
Beste Metal-Darbietung: „Birds“ von Turnstile
- „Night Terror“ von Dream Theater
- „Lachryma“ von Ghost
- „Emergence“ von Sleep Token
- „Soft Spine“ von Spiritbox
Bester Rock-Song: „As Alive as You Need Me to Be“ von Nine Inch Nails
- „Caramel“ von Sleep Token
- „Glum“ von Hayley Williams
- „Never Enough“ von Turnstile
- „Zombie“ von Yungblud
Bestes Rock-Album: „Never Enough“ von Turnstile
- „Private Music“ von Deftones
- „I Quit“ von Haim
- „From Zero“ von Linkin Park
- „Idols“ von Yungblud
Alternativ
Beste Alternative-Darbietung: „Alone“ von The Cure
- „Everything Is Peaceful Love“ von Bon Iver
- „Seein' Stars“ von Turnstile
- „Mangetout“ von Wet Leg
- „Parachute“ von Hayley Williams
Bestes Alternative-Album: „Songs of a Lost World“ von The Cure
- „Sable, Fable“ von Bon Iver
- „Don't Tap the Glass“ von Tyler, the Creator
- „Moisturizer“ von Wet Leg
- „Ego Death at a Bachelorette Party“ von Hayley Williams
R&B
Beste R&B-Darbietung: „Folded“ von Kehlani
- „Yukon“ von Justin Bieber
- „It Depends“ von Chris Brown ft. Bryson Tiller
- „Mutt – Live from NPR's Tiny Desk“ von Leon Thomas
- „Heart of a Woman“ von Summer Walker
Beste traditionelle R&B-Darbietung: „Vibes Don't Lie“ von Leon Thomas
- „Here We Are“ von Durand Bernarr
- „Uptown“ von Lalah Hathaway
- „Love You Too“ von Ledisi
- „Crybaby“ von SZA
Bester R&B-Song: „Folded“ von Kehlani
- „Heart of a Woman“ von Summer Walker
- „It Depends“ von Chris Brown ft. Bryson Tiller
- „Overqualified“ von Durand Bernarr
- „Yes It Is“ von Leon Thomas
Bestes Progressives-R&B-Album
- „Bloom“ von Durand Bernarr
- „Adjust Brightness“ von Bilal
- „Love on Digital“ von Destin Conrad
- „Access All Areas“ von Flo
- „Come as You Are“ von Terrace Martin & Kenyon Dixon
Bestes R&B-Album
- „Beloved“ von Giveon
- „Why Not More“ von Coco Jones
- „The Crown“ von Ledisi
- „Escape Room“ von Teyana Taylor
- „Mutt“ von Leon Thomas
Rap
Beste Rap-Darbietung: „Chains & Whips“ von Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- „Outside“ von Cardi B
- „Anxiety“ von Doechii
- „TV Off“ von Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay
- „Darling, I“ von Tyler, the Creator ft. Teezo Touchdown
Beste Melodic-Rap-Darbietung: „Luther“ von Kendrick Lamar mit SZA
- „Proud of Me“ von Fridayy ft. Meek Mill
- „Wholeheartedly“ von JID ft. Ty Dolla $ign & 6lack
- „WeMaj“ von Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody
- „Somebody Loves Me“ von PartyNextDoor & Drake
Bester Rap-Song: „TV Off“ von Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay
- „Anxiety“ von Doechii
- „The Birds Don't Sing“ von Clipse, Pusha T & Malice ft. John Legend & Voices of Fire
- „Sticky“ von Tyler, the Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- „TGIF“ von GloRilla
Bestes Rap-Album: „GNX“ von Kendrick Lamar
- „Let God Sort 'Em Out“ von Clipse, Pusha T & Malice
- „Glorious“ von GloRilla
- „God Does Like Ugly“ von JID
- „Chromakopia“ von Tyler, the Creator
Latin
Bestes Latin-Pop-Album: „Cancionera“ von Natalia Lafourcade
- „Cosa nuestra“ von Rauw Alejandro
- „Bogotá deluxe“ von Andrés Cepeda
- „Tropicoqueta“ von Karol G
- „Y ahora qué“ von Alejandro Sanz
Bestes Latin-Rock- oder Alternative-Album: „Papota“ von Ca7riel & Paco Amoroso
- „Genes Rebeldes“ von Aterciopelados
- „Astropical“ von Bomba Estéro, Rawyana, Astropical
- „Algorhythm“ von Los Wizzards
- „Novela“ von Fito Páez
Reggae
Bestes Reggae-Album: „Blxxd & Fyah“ von Keznamdi
- „Treasure Self Love“ von Lila Iké
- „Heart & Soul“ von Vybz Kartel
- „From Within“ von Mortimer
- „No Place like Home“ von Jesse Royal
Musikvideo/-film
Bestes Musikvideo: „Anxiety“ von Doechii
- „Manchild“ von Sabrina Carpenter
- „So Be It“ von Clipse
- „Love“ von OK Go
- „Young Lion“ von Sade
Bester Musikfilm: „Music by John Williams“ über John Williams
- „Devo“ über Devo
- „Live at the Royal Albert Hall“ über Raye
- „Relentless“ über Diane Warren
- „Piece by Piece“ über Pharrell Williams
Musik für visuelle Medien
Bester zusammengestellter Soundtrack für visuelle Medien: „Blood & Sinners“ von verschiedenen Künstlern
- „A Complete Unknown“ von Timothée Chalamet
- „F1 the Album“ von verschiedenen Künstlern
- „KPop Demon Hunters“ von verschiedenen Künstlern
- „Wicked: Teil 2“ von Cynthia Erivo und Ariana Grande
Bester Soundtrack für visuelle Medien (Film und TV): „Blood & Sinners“ von Ludwig Göransson
- „Drachenzähmen leicht gemacht“ von John Powell
- „Severance: Season 2“ von Theodore Shapiro
- „Wicked: Teil 2“ von John Powell und Stephen Schwartz
- „The Wild Robot“ von Kris Bowers
Bester komponierter Soundtrack für Videospiele und andere interaktive Medien: „Sword of the Sea“ von Austin Wintory
- „Avatar: Frontiers of Pandora“ von Pinar Toprak
- „Helldivers 2“ von Wilbert Roget II
- „Indiana Jones und der Große Kreis“ von Gordy Haab
- „Star Wars Outlaws“ von Cody Matthew Johnson und Wilbert Roget II
Bester Song, geschrieben für visuelle Medien: „Golden“ von Huntr/x feat. Ejae , Audrey Nuna & Rei Ami im Film „KPop Demon Hunters“
- „As Alive as You Need Me to Be“ von Nine Inch Nails im Film „Tron: Ares“
- „I Lied to You“ von Miles Caton im Film „Blood & Sinners“
- „Never Too Late“ von Elton John & Brandi Carlile im Film „Elton John: Never Too Late“
- „Pale, Pale Moon“ von Jayme Lawson im Film „Blood & Sinners“
- „Sinners“ von Rod Wave im Film „Blood & Sinners“
Beste Hörbuch-, Erzählungs- und Storytelling-Aufnahme: „Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama“ vom Dalai Lama
- „Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story“ von Kathy Garver
- „Into the Uncut Grass“ von Trevor Noah
- „Lovely One: A Memoir“ von Ketanji Brown Jackson
- „You Know It's True: The Real Story of Milli Vanilli“ von Fab Morvan
Jazz
Beste Jazz-Darbietung: „Windows (live)“ von Chick Corea , Christian McBride & Brian Blade
- „Noble Rise“ von Lakecia Benjamin ft. Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
- „Peace of Mind / Dreams Come True“ von Samara Joy
- „Four“ von Michael Mayo
- „All Stars Lead to You (live)“ von Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber
Bestes Jazz-Gesangsalbum: „Portrait“ von Samara Joy
- „Elemental“ von Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
- „We Insist 2025“ von Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell ft. Weedie Braimah, Milena Casado, Morgan Guerin, Simon Moullier & Matthew Stevens
- „Fly“ von Michael Mayo
- „Live at Vic's Las Vegas“ von Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber
Bestes Jazz-Instrumentalalbum: „Southern Nights“ von Sullivan Fortner ft. Peter Washington & Marcus Gilmore
- „Trilogy 3 (live)“ von Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- „Belonging“ vom Branford Marsalis Quartet
- „Spirit Fall“ von John Patitucci ft. Chris Potter & Brian Blade
- „Fasten Up“ von Yellowjackets
Bestes Album eines Jazz-Großensembles: „Without Further Ado, Vol. 1“ von Christian McBride Big Band
- „Orchestrator Emulator“ von der 8-Bit Big Band
- „Lumen“ von Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
- „Basie Rocks“ von Deborah Silver & The Count Basie Orchestra
- „Lights on a Satellite“ von Sun Ra Arkestra
- „Some Days Are Better: The Lost Scores“ von Kenny Wheeler Legacy ft. The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra
Produktion
Beste Abmischung eines Albums (ohne Klassik) - zwei Sieger: „All Things Light“ von Cam und „That Wasn't a Dream“ von Pino Palladino & Blake Mills
- „Arcadia“ von Alison Krauss & Union Station
- „For Melancholy Brunettes & Sad Women“ von Japanese Breakfast
Produzent des Jahres (ohne Klassik): Cirkut
- Dan Auerbach
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Songwriter des Jahres (ohne Klassik): Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Beste Remix-Aufnahme: „Abracadabra“: Remix von Gesaffelstein (Original von Lady Gaga)
- „Don't Forget About Us“: Remix Kaytranada (Original von Mariah Carey
- „A Dreams a Dream“: Remix von Ron Trent (Original von Soul II Soul)
- „Galvanize“: Remix von Chris Lake (Original von Chemical Brothers)
- „Golden - David Guetta Rem/x“: Remix von David Guetta (Original von Huntr/x : Ejae , Audrey Nuna & Rei Ami)