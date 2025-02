Die Grammys gehören zu den bedeutendsten Preisen der Musikindustrie. Welche Bands, Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr den Musik-Preis erhalten haben.

Von Michael Schnippert

Die Sängerin Beyoncé hat erstmals den Grammy für das beste „Album des Jahres“ gewonnen. Die 43-Jährige wurde für ihr Werk „Cowboy Carter“ ausgezeichnet. Sie hatte schon vor Beginn der diesjährigen Verleihung mit 32 Auszeichnungen und 99 Nominierungen Grammy-Rekorde innegehalten, jedoch noch nie in der begehrten Kategorie gewonnen.

Die Musik-Elite traf sich in Los Angeles zur 67. Grammys-Verleihung, wo die „Recording Academy“ die weltberühmten Grammofone vergab. Die Kategorie „Album des Jahres“ gilt als eine von vier Königskategorien. Dazu gehören außerdem „Single des Jahres“ (Kendrick Lamar für „Not Like Us“), „Beste neue Künstlerin“ (Chappell Roan) und „Bester Song“ (ebenfalls Kendrick Lamar für „Not Like Us“). Lamar bekam insgesamt fünf Preise.

Daneben werden die Preise in einzelnen Musikrichtungen vergeben, etwa Pop, Rock, Metal, Klassik, Reggae, Latin, R&B und Alternative. Hier finden Sie die Gewinner und die Nominierten der wichtigsten Kategorien im Überblick. Auf der Grammy-Homepage findet sich eine Liste für alle 94 Kategorien.

Song des Jahres: „Not Like Us“ von Kendrick Lamar

„Now and Then“ von The Beatles

„Texas Hold 'Em“ von Beyoncé

„Espresso“ von Sabrina Carpenter

„360“ von Charli xcx

„Birds of a Feather“ von Billie Eilish

„Good Luck, Babe!“ von Chappell Roan

„Fortnight“ von Taylor Swift ft. Post Malone

Album des Jahres: „Cowboy Carter“ von Beyoncé

Single des Jahres: „Not Like Us“ von Kendrick Lamar (Autor: Kendrick Lamar)

Kendrick Lamar räumt bei der Grammy-Verleihung ab. (Foto: Mike Blake/REUTERS)

„ A Bar Song (Tipsy)“ von Shaboozey (Autoren: Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams)

„Birds of a Feather“ von Billie Eilish (Autoren: Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell)

„Die With A Smile“ von Lady Gaga & Bruno Mars (Autoren: Dernst Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt)

„Fortnight“ von Taylor Swift ft. Post Malone (Autoren: Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift)

„Good Luck, Babe!“ von Chappell Roan (Autoren: Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter)

„Please Please Please“ von Sabrina Carpenter) (Autoren: Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter)

„Texas Hold ’Em“ von Beyoncé (Autoren: Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq)

Bester Newcomer: Chappell Roan

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Shaboozey

Teddy Swims

Pop

Beste Pop-Solodarbietung: „Espresso“ von Sabrina Carpenter

„Bodyguard“ von Beyoncé

„Apple“ von Charli XCX

„Birds of a Feather“ von Billie Eilish

„Good Luck, Babe!“ von Chappell Roan

Beste Pop-Darbietung Duo/Gruppe: „Die With A Smile“ von Lady Gaga & Bruno Mars

„Us.“ von Gracie Abrams ft. Taylor Swift

„Levii's Jeans“ von Beyoncé ft. Post Malone

„Guess“ von Charli xcx & Billie Eilish

„The boy is mine“ von Ariana Grande, Brandy & Monica

Beste Pop-Dance-Aufnahme: "Von dutch" von Charli xcx

„Make You Mine“ von Madison Beer

„L'amour de ma vie [over now extended edit]“ von Billie Eilish

„Yes and?“ von Ariana Grande

„Got Me Started“ von Troye Sivan

Bestes Pop-Album: „Short n' Sweet“ von Sabrina Carpenter

Bestes Gesangsalbum – Traditioneller Pop: „Visions“ von Norah Jones

„À Fleur De Peau“ von Cyrille Aimée

„Good Together“ von Lake Street Dive

„Impossible Dream“ von Aaron Lazar

„Christmas Wish“ von Gregory Porter

Dance- und Electro-Musik

Beste Dance-/Electronic-Aufnahme: „Neverender“ von Justice & Tame Impala

„She's Gone, Dance On“ von Disclosure

„Loved“ von Four Tet

„leavemealone“ von Fred Again.. & Baby Keem

„Witchy“ von Kaytranada ft. Childish Gambino

Bestes Dance-/Electronic-Album: „Brat“ von Charli xcx

„Three“ von Four Tet

„Hyperdrama“ von Justice

„Timeless“ von Kaytranada

„Telos“ von Zedd

Rock

Beste Rock-Darbietung: „Now and Then“ von The Beatles

„Beautiful People (Stay High)“ von The Black Keys

„The American Dream Is Killing Me“ von Green Day

„Gift Horse“ von Idles

„Dark Matter“ von Pearl Jam

„Broken Man“ von St. Vincent

Beste Metal-Darbietung: „Mea Culpa (Ah! Ça ira!)“ von Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

„Crown of Horns“ von Judas Priest

„Suffocate“ von Knocked Loose Featuring Poppy

„Screaming Suicide“ von Metallica

„Cellar Door“ von Spiritbox

Bester Rock-Song: „Broken Man“ von Annie Clark und St. Vincent

„Beautiful People (Stay High)“ von The Black Keys

„Dark Matter“ von Pearl Jam

„Dilemma“ von Green Day

„Gift Horse“ von Idles

Bestes Rock-Album: „Hackney Diamonds“ von The Rolling Stones

„Happiness Bastards“ von The Black Crowes

„Romance“ von Fontaines D.C.

„Saviors“ von Green Day

„TANGK“ von Idles

„Dark Matter“ von Pearl Jam

„No Name“ von Jack White

Alternative

Beste Alternative-Darbietung: „Flea“ von St. Vincent

„Neon Pill“ von Cage The Elephant

„Song Of The Lake“ von Nick Cave & The Bad Seeds

„Starburster“ von Fontaines D.C.

„Bye bye“ von Kim Gordon

Bestes Alternative-Album: „All Born Screaming“ von St. Vincent

R&B

Beste R&B-Darbietung: „Made For Me (Live On BET)“ von Muni Long

„Guidance“ von Jhené Aiko

„Residuals“ von Chris Brown

„Here We Go (Uh Oh)“ von Coco Jones

„Saturn“ von SZA

Beste traditionelle R&B-Darbietung: „That's You“ von Lucky Daye

„Wet“ von Marsha Ambrosius

„Can I Have This Groove“ von Kenyon Dixon

„No Lie“ von Lalah Hathaway ft. Michael McDonald

„Make Me Forget“ von Muni Long

Bester R&B-Song: „Saturn“ von SZA

„After Hours“ von Kehlani

„Burning“ von Tems

„Here We Go (Uh Oh)“ von Coco Jones

„Ruined Me“ von Muni Long

Bestes Progressives-R&B-Album (zwei Sieger): „Why Lawd?“ von NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) und „So Glad to Know You“ von Avery*Sunshine

„En Route“ von Durand Bernarr

„Bando Stone & the New World“ von Childish Gambino

„Crash“ von Kehlani

Bestes R&B-Album: „11:11 (Deluxe)“ von Chris Brown

„Vantablack“ von Lalah Hathaway

„Revenge“ von Muni Long

„Algorithm“ von Lucky Daye

„Coming Home“ von Usher

Rap

Beste Rap-Darbietung: „Not Like Us“ von Kendrick Lamar

„Enough (Miami)“ von Cardi B

„When The Sun Shines Again“ von Common & Pete Rock ft. Posdnuos

„Nissan Altima“ von Doechii

„Houdini“ von Eminem

„Like That“ von Future & Metro Boomin ft. Kendrick Lamar

„Yeah Glo!“ von GloRilla

Beste Melodic-Rap-Darbietung: „3“ von Rapsody ft. Erykah Badu

„Kehlani“ von Jordan Adetunji ft.Kehlani

„Spaghettii“ von Beyoncé ft. Linda Martell & Shaboozey

„We Still Don't Trust You“ von Future & Metro Boomin ft. The Weeknd

„Big Mama“ von Latto

Bester Rap-Song: „Not Like Us“ von Kendrick Lamar

„Asteroids“ von Rapsody ft. Hit-Boy

„Carnival“ von Kanye West & Ty Dolla $Ign ft. Rich The Kid & Playboi Carti

„Like That“ von Future & Metro Boomin ft. Kendrick Lamar

„Yeah Glo!“ von GloRilla

Bestes Rap-Album: „Alligator Bites Never Heal“ von Doechii

„Might Delete Later“ von J. Cole

„The Auditorium, Vol. 1“ von Common & Pete Rock

„The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)“ von Eminem

„We Don't Trust You“ von Future & Metro Boomin

Latin

Bestes Latin-Pop-Album: „Las Mujeres Ya No Lloran“ von Shakira

„Funk Generation“ von Anitta

„El Viaje“ von Luis Fonsi

„García“ von Kany García

„Orquídeas“ von Kali Uchis

Bestes Latin-Rock- oder Alternative-Album: „¿Quién trae las cornetas?“ von Rawayana

„Compita del Destino“ von El David Aguilar

„Pa' Tu Cuerpa“ von Cimafunk

„Autopoiética“ von Mon Laferte

„Grasa“ von Nathy Peluso

Reggae

Bestes Reggae-Album: „Bob Marley: One Love - Music Inspired By The Film (Deluxe)“ von verschiedenen Interpreten

„Take It Easy“ von Collie Buddz

„Party With Me“ von Vybz Kartel

„Never Gets Late Here“ von Shenseea

„Evolution“ von The Wailers

Musikvideo/-film

Bestes Musikvideo: „Not Like Us“ von Kendrick Lamar

„Tailor Swif“ von A$AP Rocky

„360“ von Charli XCX

„Houdini“ von Eminem

„Fortnight“ von Taylor Swift ft. Post Malone

Bester Musikfilm: „American Symphony“ über Jon Batiste

„June“ über June Carter Cash

„Kings From Queens“ über Run DMC

„Stevie Van Zandt: Disciple“ über Steven Van Zandt

„The Greatest Night in Pop“ über verschiedene Künstler

Musik für visuelle Medien

Bester zusammengestellter Soundtrack für visuelle Medien: „Maestro: Music By Leonard Bernstein“ von London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper

„The Color Purple“ von verschiedenen Künstlern

„Deadpool & Wolverine“ von verschiedenen Künstlern

„Saltburn“ von verschiedenen Künstlern

„Twisters: The Album“ von verschiedenen Künstlern

Bester Soundtrack für visuelle Medien (Film und TV): „Dune: Part Two“ von Hans Zimmer

„American Fiction“ von Laura Karpman,

„Challengers“ von Trent Reznor & Atticus Ross

„The Color Purple“ von Kris Bowers

„Shōgun“ von Nick Chuba, Atticus Ross & Leopold Ross

Bester komponierter Soundtrack für Videospiele und andere interaktive Medien: „Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord“ von Winifred Phillips

„Avatar: Frontiers of Pandora“ von Pinar Toprak,

„God of War Ragnarök: Valhalla“ von Bear McCreary

„Marvel's Spider-Man 2“ von John Paesano

„Star Wars Outlaws“ von Wilbert Roget, II

Bester Song, geschrieben für visuelle Medien: „It Never Went Away“ von Jon Batiste im Film „American Symphony“

„Ain't No Love In Oklahoma“ von Luke Combs im Film „Twisters“

„Better Place“ von *NSYNC & Justin Timberlake im Film „Trolls – Gemeinsam Stark“

„Can't Catch Me Now“ von Olivia Rodrigo im Film „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes“

„Love Will Survive“ von Barbra Streisand in der Miniserie „The Tattooist of Auschwitz“

Jazz

Beste Jazz-Darbietung: „Twinkle Twinkle Little Me“ von Samara Joy ft. Sullivan Fortner

„Walk With Me, Lord (Sound | Spirit)“ von The Baylor Project

„Phoenix Reimagined (Live)“ von Lakecia Benjamin ft.Randy Brecker, Jeff "Tain" Watts & John Scofield

„Juno“ von Chick Corea & Béla Fleck

„Little Fears“ von Dan Pugach Big Band ft. Nicole Zuraitis & Troy Roberts

Bestes Jazz-Gesangsalbum: „A Joyful Holiday“ von Samara Joy

„Journey In Black“ von Christie Dashiell

„Wildflowers Vol. 1“ von Kurt Elling & Sullivan Fortner

„Milton + esperanza“ von Milton Nascimento & esperanza spalding

„My Ideal“ von Catherine Russell & Sean Mason

Bestes Jazz-Instrumentalalbum: „Remembrance“ von Chick Corea & Béla Fleck

„Owl Song“ von Ambrose Akinmusire ft. Bill Frisell & Herlin Riley

„Beyond This Place“ von Kenny Barron ft. Kiyoshi Kitagawa, Johnathan Blake, Immanuel Wilkins & Steve Nelson

„Phoenix Reimagined (Live)“ von Lakecia Benjamin

„Solo Game“ von Sullivan Fortner

Bestes Album eines Jazz-Großensembles: „Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence“ von Dan Pugach Big Band

„Returning To Forever“ von John Beasley & Frankfurt Radio Big Band

„And So It Goes“ von The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

„Walk A Mile In My Shoe“ von Orrin Evans & The Captain Black Big Band

„Golden City“ von Miguel Zenón

Produktion

Beste Abmischung eines Albums (ohne Klassik): „i/o“ von Peter Gabriel

„Algorithm“ von Lucky Daye

„Cyan Blue“ von Charlotte Day Wilson

„Deeper Well“ von Kacey Musgraves

„empathogen“ von Willow

„Short n' Sweet“ von Sabrina Carpenter

Produzent des Jahres (ohne Klassik): Daniel Nigro

Alissia

Dernst „D’Mile“ Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Songwriter des Jahres (ohne Klassik): Amy Allen

Jessi Alexander

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Raye

Beste Remix-Aufnahme: „Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)“: Remix von FNZ & Mark Ronson (Original von Sabrina Carpenter)

„Alter Ego - Kaytranada Remix“: Remix von Kaytranada (Original von Doechii Featuring JT)

„A Bar Song (Tipsy) [Remix]“: Remix von David Guetta (Original von Shaboozey & David Guetta)

„Jah Sees Them - Amapiano Remix“: Remix von Alexx Antaeus, Footsteps & MrMyish (Original von Julian Marley & Antaeus)

„Von dutch“: Remix von A.G. Cook (Original von Charli xcx & A.G. Cook Featuring Addison Rae)

Zeitgenössische Instrumentalmusik

Bestes zeitgenössisches Instrumentalalbum: „Plot Armor“ von Taylor Eigsti

„Rhapsody In Blue“ von Béla Fleck

„Orchestras (Live)“ von Bill Frisell ft. Alexander Hanson, Brussels Philharmonic, Rudy Royston & Thomas Morgan

„Mark“ von Mark Guiliana

„Speak To Me“ von Julian Lage

Mit Material der dpa