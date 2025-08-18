Joe Caroff, der Erfinder des 007-Logos von James Bond, ist gestorben. Er wurde 103 Jahre alt. In den Filmabspännen hinterließ er keine Spuren, dafür aber in der Filmdesign-Geschichte.

Von Gerhard Matzig

Das Plakat ist fast komplett schwarz. Im oberen Drittel liegt eine nackte Frau in der Horizontalen, von der man eigentlich nur die Beine sieht (und die sind bekleidet mit Tattoos). Das Ganze ist wie ein Strich, der das Schwarz des Plakats in ein Oben und ein Unten trennt. Dass der Strich kein Strich ist, liegt am Knie. Leicht abgewinkelt ist es. Das ist das entscheidende Detail. Nicht die gefesselten Knöchel. Nicht die Nacktheit. „Tattoo“ ist zu lesen, in Lettern, die sich nah kommen. Zu nah. Dann heißt es noch: „Every great love leaves its mark.“