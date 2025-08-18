Zum Hauptinhalt springen

NachrufMit der Lizenz zur Ikonografie

Lesezeit: 3 Min.

Zu bescheiden, um sich selbst als Marke zu begreifen: Joseph Caroff.
Zu bescheiden, um sich selbst als Marke zu begreifen: Joseph Caroff. (Foto: Simone Bloch via wikipedia)

Joe Caroff, der Erfinder des 007-Logos von James Bond, ist gestorben. Er wurde 103 Jahre alt. In den Filmabspännen hinterließ er keine Spuren, dafür aber in der Filmdesign-Geschichte.

Von Gerhard Matzig

Das Plakat ist fast komplett schwarz. Im oberen Drittel liegt eine nackte Frau in der Horizontalen, von der man eigentlich nur die Beine sieht (und die sind bekleidet mit Tattoos). Das Ganze ist wie ein Strich, der das Schwarz des Plakats in ein Oben und ein Unten trennt. Dass der Strich kein Strich ist, liegt am Knie. Leicht abgewinkelt ist es. Das ist das entscheidende Detail. Nicht die gefesselten Knöchel. Nicht die Nacktheit. „Tattoo“ ist zu lesen, in Lettern, die sich nah kommen. Zu nah. Dann heißt es noch: „Every great love leaves its mark.“

Zur SZ-Startseite

MeinungKino
:Warum der nächste James Bond wieder ein weißer Mann sein muss

SZ PlusVon David Steinitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite