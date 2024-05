Von Dorion Weickmann

Wie im Fußball, so im Ballett: Das Saisonende naht, und der Transfermarkt läuft an. Erster Wechselkandidat: Goyo Montero, seit 2008 Direktor und Chefchoreograf des Balletts am Staatstheater Nürnberg, geht zu Saisonbeginn 2025/26 nach Hannover. Der Spanier übernimmt dort das derzeit kommissarisch von Christian Blossfeld geleitete Staatsballett. Montero tritt somit die Nachfolge von Marco Goecke an, den die Hundekot-Attacke auf eine Tanzkritikerin im vergangenen Jahr den Top-Job kostete.