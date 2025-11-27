Wann haben Sie zuletzt einen neuen Hausarzt gesucht? Oder einen Anwalt, einen Blumenladen, ein Restaurant? Na klar, gelegentlich gibt es eine Empfehlung von Freunden, eine Zufallsentdeckung, aber der scheinbar leichteste Weg bleibt am Ende doch: ein Blick auf Google Maps. Ein Suchbegriff und schon ploppen haufenweise Treffer in der Umgebung auf, inklusive Sternebewertung. Denn wer will schon einen unfähigen Anwalt, vertrocknete Blumen oder versalzenes Essen?
InternetFünf Sterne, nie wieder
Lesezeit: 4 Min.
Restaurant, Friseur, Hausarzt, Sonderangebote am Black Friday: Wer eine Empfehlung sucht, lässt sich gern von der Sternebewertung in Onlineshops und auf Google Maps leiten. Warum das in Deutschland keine gute Idee ist.
Von Marie Gundlach
