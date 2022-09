Von Maike Albath

Als Frau war Goliarda Sapienza ein Naturereignis. Überwältigend in ihrer Präsenz und Lebensgier, großzügig bis zur Selbstaufgabe, kompromisslos, was ihr Schreiben anging und immer wieder voller Leidenschaft für neue Freundinnen, Geliebte und Lebensgefährten. Wenn die ehemalige Schauspielerin - sie hatte für die Regisseure Antonio Blasetti und Luchino Visconti gearbeitet und in dessen Film "Senso" von 1955 mitgespielt - Unterricht gab, wozu sie im Pensionsalter finanzielle Nöte zwangen, zerrte sie ihre Schüler auf die Bühne, trieb ihnen die einstudierten Rollen aus und zwang sie zur Improvisation: Es ging ihr darum, die eigene Stimme zu entdecken, ohne jede Rücksicht auf Konventionen. Diese Radikalität und schrankenlose Ehrlichkeit im Umgang mit sich selbst war Sapienza von Kindheit an vertraut und blieb bis zu ihrem Tod 1996 ihr Lebenselixier.