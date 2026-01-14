Vielleicht hilft es an dieser Stelle, sich den Goldpreis als Kommentar vorzustellen. Als Donald Trumps Justizministerium am Montag ein Verfahren gegen den Chef der amerikanischen Zentralbank, Jerome Powell, eröffnete und damit die Unabhängigkeit der Bank zu unterlaufen suchte, hätte die Reaktion der Märkte eindeutiger nicht ausfallen können: Gold stieg, der Dollar fiel. Und weil jede Wette auf Gold automatisch auch eine Wette gegen den Dollar ist, ist es in diesem Zusammenhang keine Nebensache, dass die Feinunze Gold inzwischen mehr als 4600 Dollar kostet und damit so teuer ist wie nie zuvor in der Geschichte.
USABitte anschnallen
Lesezeit: 5 Min.
Ray Dalio hat den größten Hedgefonds der Welt aufgebaut – und nebenher eine Theorie über Aufstieg und Fall großer Reiche entwickelt: die „Big Cycle Theory“. Das amerikanische Imperium, sagt er, versinkt gerade vor unseren Augen.
Von Felix Stephan
Literatur:„Ich misstraue dem Happy End“
Julian Barnes hat mit seinen Romanen verändert, was im literarischen Erzählen möglich ist. Jetzt leidet der Brite unter einer seltenen Krankheit, sein Buch „Abschied(e)“ soll ein „letztes Gespräch“ mit den Lesern sein. Zeit für ein paar Worte davor.
Lesen Sie mehr zum Thema