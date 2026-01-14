Vielleicht hilft es an dieser Stelle, sich den Goldpreis als Kommentar vorzustellen. Als Donald Trumps Justizministerium am Montag ein Verfahren gegen den Chef der amerikanischen Zentralbank, Jerome Powell, eröffnete und damit die Unabhängigkeit der Bank zu unterlaufen suchte, hätte die Reaktion der Märkte eindeutiger nicht ausfallen können: Gold stieg, der Dollar fiel. Und weil jede Wette auf Gold automatisch auch eine Wette gegen den Dollar ist, ist es in diesem Zusammenhang keine Nebensache, dass die Feinunze Gold inzwischen mehr als 4600 Dollar kostet und damit so teuer ist wie nie zuvor in der Geschichte.