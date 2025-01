Von Thomas Kirchner

Die Diebe kamen am frühen Samstagmorgen, eine Nachtwache gab es nicht. Auf Bildern einer Sicherheitskamera ist zu sehen, wie sie eine Tür aufhebeln, eine Explosion auslösen – und schon waren sie drin im Drents Museum im nordniederländischen Assen. Was sie drei Minuten später mitnahmen, ist so spektakulär, so kostbar, dass kunstsinnigen Menschen in mindestens zwei Ländern am Wochenende die Tränen gekommen sein müssen.