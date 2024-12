Nominierungen für die Golden Globes:Ein weites Feld

Von Susan Vahabzadeh

Wenn alles gespalten ist, dann natürlich auch die fabelhafte Welt des Films. Mit den Nominierungen für die Golden Globes beginnt die Saison der Preisverleihungen im Film, die am 2. März 2025 mit der Oscarverleihung endet. Aber so weit ist es noch nicht: Einstweilen befinden wir uns im Vorfeld der Kritikerpreise und Nominierungen, und selten war das Feld so zersplittert wie in diesem Jahr. Nur wenige große Produktionen sind im Rennen – dafür viele kleinere, unabhängig gemachte Filme, und es sind noch mehr internationale Produktionen als in den vergangenen Jahren schon im Gespräch, „I’m Still Here“ des Brasilianers Walter Salles etwa, und „Emilia Pérez“ des Franzosen Jacques Audiard, gerade am Wochenende mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet – und Tim Fehlbaums „September 5 – The Day Terror Went Live“, eine deutsche Produktion über die Geiselnahme und Ermordung israelischer Sportler bei den Olympischen Spielen 1972.