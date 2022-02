Von Susan Vahabzadeh

Helen Mirren ist 76 Jahre alt, und eine ganze Karriere lang hat sie sich gegen Castingschubladen gewehrt. Sie spielte eine Gangsterbraut in "The Long Good Friday". Eine Hausfrau in "Calendar Girls". Eine mörderische Mutter in "Gosford Park". Und, oscarprämiert: die Queen in "Die Queen". Sie wird jubiliert haben, als ihr die Hauptrolle in Guy Nattivs Golda-Meir-Biopic "Golda" angeboten wurde. Aus dem Film kursiert bislang nur ein Foto von ihr, aber danach zu urteilen hat sie es wieder mal geschafft, mit sich selbst nicht die geringste Ähnlichkeit zu haben. Und unvermittelt ist Helen Mirren, Vorkämpferin für Gleichberechtigung jeder Art, im Zentrum einer Diskussion gelandet, die unter dem Stichwort Jewfacing stattfindet.