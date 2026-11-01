In Weimar ist das Wohnhaus des bedeutendsten deutschen Dichters zu besichtigen – jetzt schließt es für drei Jahre, um renoviert und neu gestaltet zu werden. Geht das, ohne authentische Spuren eines Genies auszulöschen?

In diesem Lehnstuhl in seinem Schlafzimmer segnete am 22. März 1832 Johann Wolfgang von Goethe das Zeitliche.

Es sollte ein persönlicher Abschied werden, verbunden mit einer kleinen detektivischen Spurensuche. Stattdessen wurde es ein Crashkurs über Denkmalpflege und Reliquienverklärung, über romantische Vorstellungen von „klassischen“ Hinterlassenschaften und über den schwierigen Umgang mit einem hochbedeutenden Erbe, das noch immer ungelöste Rätsel birgt.