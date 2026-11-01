Es sollte ein persönlicher Abschied werden, verbunden mit einer kleinen detektivischen Spurensuche. Stattdessen wurde es ein Crashkurs über Denkmalpflege und Reliquienverklärung, über romantische Vorstellungen von „klassischen“ Hinterlassenschaften und über den schwierigen Umgang mit einem hochbedeutenden Erbe, das noch immer ungelöste Rätsel birgt.
KulturerbeStarb Goethe wirklich genau hier?
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In Weimar ist das Wohnhaus des bedeutendsten deutschen Dichters zu besichtigen – jetzt schließt es für drei Jahre, um renoviert und neu gestaltet zu werden. Geht das, ohne authentische Spuren eines Genies auszulöschen?
Von Kristina Maidt-Zinke
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