Es kommt selten vor, dass die auswärtige Kulturpolitik in den Fokus der Tagespolitik rückt, aber gerade ist es mal wieder so weit. Die Bundesregierung schließt das Russische Haus in Berlin, daraufhin hat die russische Regierung das Ende der Goethe-Institute in Russland angekündigt. Man sieht das zu Recht als Zeichen für die Lage der Beziehung zwischen den beiden Staaten: Der Kulturaustausch zwischen Deutschland und Russland begann nach dem Ende der Sowjetunion mit verstärktem Engagement und in Freiheit. Nun ist diese Epoche beendet.