Von Jörg Häntzschel

Carola Lentz, die Präsidentin des Goethe-Instituts, tritt ab. Am Donnerstag hat die 69-Jährige überraschend angekündigt, sie wolle nach dem Ende ihrer ersten Amtszeit im November aus dem Amt ausscheiden. Das teilte sie in einem Brief dem Präsidium des Goethe-Instituts mit, der der SZ vorliegt. Eine Sprecherin des Goethe-Instituts in München bestätigte dies der SZ auf Anfrage und betonte, der Schritt geschehe auf Carola Lentz' eigenen Wunsch.