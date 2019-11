Tesla will nahe dem neuen, gerüchteweise im Bau befindlichen Berliner Flughafen eine "Gigafactory" realisieren. Ab 2021 sollen Elektroautos und Batterien produziert werden. Ein Ingenieurzentrum ist geplant. Tesla-Chef Elon Musk, hauptamtlich Visionär, begründete den Standort am Dienstag mit der "Qualität deutscher Ingenieure". Muss man, wie der Autor, ein deutscher Ingenieur sein (mit Migrationshintergrund), um über diese Meldung in einen Taumel zu verfallen, wie er sich sonst nur noch einstellt, sobald man in Dackelhöhe hinter einem deutschen Dieselfahrzeug tief einatmet? Absolut, denn an sich schien der deutsche Ingenieur ja vom Aussterben bedroht zu sein. Es ist aber gut, dass es ihn gibt.