Der irische Musiker und Oscar-Preisträger Glen Hansard ist tot. Das berichten britische und irische Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management. Der 56-Jährige kam demnach bei einem Motorradunfall bei Dublin ums Leben.

„Mit gebrochenen Herzen geben wir den Tod von Glen Hansard bekannt“, teilte sein Management mehreren Medien mit, unter anderem der Irish Times und dem Sender RTÉ. „Glens Familie ist von diesem tragischen Verlust tief schockiert und untröstlich.“

Der in Dublin geborene Sänger und Gitarrist war 2008 gemeinsam mit Markéta Irglová für „Falling Slowly“ im Film „Once“ mit dem Oscar für den besten Song ausgezeichnet worden. In dem Film spielte der Ire selbst die Hauptrolle als Straßenmusiker – so hatte er einst seine Karriere begonnen. Hansard war „einer der gefeiertsten und einflussreichsten Musiker Irlands“, wie der Sender RTÉ schrieb. Der Nachrichtenagentur PA zufolge hinterlässt Hansard einen erst drei Jahre alten Sohn.

Bekannt wurde er in den 1990er-Jahren vor allem als Sänger der Rockband The Frames. Schon im Film „The Commitments“ von 1991 bewies Hansard seine Schauspielkunst. In den vergangenen Jahren arbeitete der Ire vor allem als Solo-Künstler, sein letztes Album war das in diesem Jahr erschienene „Don’t Settle (Transmissions East)“.

Vor zweieinhalb Jahren hatte Hansard bei der Trauerfeier für seinen Landsmann Shane MacGowan einen viel beachteten Auftritt: Zusammen mit der Sängerin Lisa O’Neill spielte er dessen Hit „Fairytale of New York“. Die Aufnahme davon in einer Kirche im ländlichen Irland ging um die Welt.