11. Dezember 2018, 17:34 Uhr Gesellschaft Wer hat Angst vorm weißen, alten Mann?

Literatur, Theater, Politik: Er ist für viele der neue Lieblingsfeind und eigentlich überall in der Defensive. Das tut dem alten, weißen Mann überraschend gut.

Von Felix Stephan

Ohne alte weiße Männer, so sieht es derzeit nun einmal aus, wäre die Welt eine freundlichere. In gerade einmal 24 Monaten haben sie, das zeigen die Umfragen der demografischen Forschungsinstitute, Donald Trump ins Weiße Haus gewählt, Großbritannien aus der EU und die AfD in den Bundestag. Schon rein statistisch ließe sich also begründen, dass es höchste Zeit für die Frage ist, wie diese verhaltensauffällige Gruppe wieder in die westlichen Demokratien integriert werden kann.

Der Aufstand des alten weißen Mannes wird ...