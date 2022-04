Interview von Jakob Biazza

Das Festival "c/o pop" in Köln hat etwas geschafft, das die Branche lang als Träumerei abgetan hat: Bei den Publikumskonzerten (20. bis 24. April) stehen in diesem Jahr mehr Bands mit Frauen als Mitgliedern als reine Männergruppen auf der Bühne. Wie das geht? Festivaldirektorin Elke Kuhlen im Interview über weibliche Vorbilder, die Nöte von großen Festivals - und Künstlerinnen, die zu teuer sind.