Gisèle Pelicot ist „zutiefst erschüttert“, so beschreibt es ihr Anwalt, und wie kann es auch anders sein. Im Pariser Kleinverlag Tinbad ist ein Buch erschienen, das ihr Schicksal fundamental hinterfragt. „Emprises – les impasses d’une success story“, auf Deutsch ungefähr: „Formen der Beherrschung – die Sackgassen einer Erfolgsgeschichte“, ist eine antifeministische Streitschrift der Philosophin und Psychologin Sabine Prokhoris. Die Autorin zieht darin in Zweifel, dass Gisèle Pelicot Opfer der Taten ihres früheren Mannes war.

Prokhoris mokierte sich schon oft öffentlich über die „Me Too“-Bewegung, am liebsten auf dem rechtsextremen Krawallsender CNews. Für die Bewerbung des Essays hat der Verlag nun nicht nur die Lesefahnen herumgeschickt, wie die Wochenzeitung Le Canard enchaîné als erstes Medium berichtete. Er heftete an die Mail auch „Fotos und pornografische Videos von Gisèle Pelicot“, die Dominique Pelicot aufgenommen hatte. Material aus den Akten des Gerichtsprozesses also, kopiert von einer Festplatte.

Die Verlagschefin von Tinbad argumentiert in einem Austausch mit dem Canard, man habe damit „Lust auf die Lektüre“ machen wollen. Außerdem sollten die Bilder zeigen, schreibt Christelle Mercier weiter, dass Gisèle Pelicot „weder eine Heilige noch makellos“ sei. Ihr Verlag habe die Bilder nicht breit gestreut, sondern „privat, zur Information“. Nun, sie gingen an etliche Medien. Als die Empörung darüber groß wurde, räumte Tinbad auf seiner Webseite ein, dass die Kommunikation „unglücklich“ gewesen sei.

Gisèle Pelicot hatte sich damals, als der Prozess gegen ihren Mann und fünfzig Männer in Avignon beginnen sollte, dafür entschieden, dass das Verfahren nicht hinter verschlossenen Türen stattfand. Die Anwesenden im Prozesssaal sollten sehen können, was ihr ehemaliger Mann ihr während vieler Jahre angetan hatte – damit die „Scham die Seite wechselt“, wie sie es nannte.

Der Kampf für Würde und Freiheit geht weiter

Dominique Pelicot hatte sie regelmäßig betäubt und fremden Männern zur Vergewaltigung angeboten. Dabei filmte er sie. Wer im Prozesssaal dabei war, sah auf diesen verstörenden Bildern, wie Gisèle Pelicot völlig regungslos auf ihrem Bett liegt, wie tot, während sich Männer an ihr vergehen. Die Aufnahmen waren zentral im Prozess. Dominique Pelicot wurde rechtskräftig zu zwanzig Jahren Haft verurteilt, auch die Mittäter mussten ins Gefängnis.

Gisèle Pelicot wird sich jetzt vor Gericht gegen den Verlag wehren. Der habe aus „reinen Werbezwecken“ intime Bilder von ihr und ohne ihre Einwilligung verbreitet, schreibt sie in einer Erklärung. „Ich habe dafür gekämpft, meine Würde und meine Freiheit wiederzuerlangen, und ich werde nicht zulassen, dass mir jemand beides wieder wegnimmt.“

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In Frankreich stehen auf die Verbreitung von pornografischem Material ohne Einwilligung der betroffenen Person im Höchstfall zwei Jahre Gefängnis und 300 000 Euro Geldstrafe.

Pelicot hat nach dem Prozess ihre Memoiren geschrieben, sie wurden ein weltweiter Bestseller. Sie engagiert sich nun für Frauen, die ebenfalls Opfer sexueller Gewalt wurden. In diesen Tagen war sie Ehrengast, als in Nizza die Villa Paradiso eine neue Bestimmung als „Haus für Frauen“ bekam: mit Zimmern für jede Notlage und mit Sicherheitsdienst. Sie selber, sagte sie bei dem Anlass, habe keinen solchen Ort gehabt, wo sie sich hätte melden können, wo man sie geschützt und betreut hätte.