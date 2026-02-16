Es sind die ersten Interviews ihres Lebens, und Giséle Pelicot wirkt, als hätte sie nie etwas anderes getan. Völlig entspannt empfängt die 73-Jährige in den Räumen ihrer Literaturagentur in Paris. Sie fragt, ob man lieber mit dem Rücken oder dem Gesicht zur Sonne sitzen wolle, die doch gerade so wunderschön durchs Fenster hineinfalle, und nimmt gegenüber Platz. Anlass für das Treffen ist ihr Buch, das am 17. Februar in 22 Ländern zeitgleich erscheint. Eine Riesensache. Durch den Prozess gegen ihren Ex-Mann und 50 weitere Männer, der 2024 in Avignon stattfand, wurde sie weltweit bekannt. Diese hatten sie über einen Zeitraum von zehn Jahren vergewaltigt, nachdem sie von ihrem Ex-Mann betäubt worden war.