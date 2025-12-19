Boccaccio kommt wieder einmal nach Deutschland. Er war schon öfter hier, bereits Lessing entnahm ihm die Ringparabel. Friedrich Schlegel folgte in der Wertschätzung. Boccaccio verschwand manchmal auch wieder; er hatte bei uns nicht immer nur Freunde. Er wurde zurückgestellt, verboten und „interpretiert“. Aus Dante konnte Hugo Friedrich 1942 mit Mühe unter dem Titel „Rechtsmetaphysik“ sogar etwas Völkisches herauslesen. Bei Boccaccio ging das nicht. In seinem „Decameron“ steckt zu viel Kritik und zu viel ungenierter Sex.
Giovanni BoccaccioUngenierter Sex und subversive Kritik
Lesezeit: 8 Min.
Sie glauben, der vor 650 Jahren gestorbene Giovanni Boccaccio hat nichts mit Ihnen zu tun? Weit gefehlt. Mit Dante und Petrarca erfand er die Literatur der Neuzeit – und rettete sogar die Liebe vor den Predigern.
Ein Gastbeitrag von Kurt Flasch
Literatur:In Jane Austens Büchern tragen alle Frauen Häubchen und wollen nichts als heiraten? Von wegen!
Über eine der klügsten Gesellschaftssatirikerinnen der Literaturgeschichte, deren messerscharfe Beobachtungen über Männer, Macht und Liebe auch heute noch relevant sind. Und wie.
Lesen Sie mehr zum Thema