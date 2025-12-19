Boccaccio kommt wieder einmal nach Deutschland. Er war schon öfter hier, bereits Lessing entnahm ihm die Ringparabel. Friedrich Schlegel folgte in der Wertschätzung. Boccaccio verschwand manchmal auch wieder; er hatte bei uns nicht immer nur Freunde. Er wurde zurückgestellt, verboten und „interpretiert“. Aus Dante konnte Hugo Friedrich 1942 mit Mühe unter dem Titel „Rechtsmetaphysik“ sogar etwas Völkisches herauslesen. Bei Boccaccio ging das nicht. In seinem „Decameron“ steckt zu viel Kritik und zu viel ungenierter Sex.