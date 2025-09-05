Nein, denn Giorgio Armani ist sich immer treu darin geblieben, Erinnerung durch Eleganz zu schaffen. Über einen, der nicht nur für Mode, sondern einen ganzen Lebensstil stand.

Giorgio Armani ist am Donnerstag mit 91 Jahren gestorben. Wenn große Modedesigner sterben, werden gerne Herrschertitel bemüht. Man lässt das Vokabular der Demokratien – Kanzler, Präsidentin, Volkstribun – hinter sich und findet sich unversehens im Ancien Régime wieder: Kaiser Karl, Königin Westwood. Schon Émile Zola hatte den sagenhaften Charles Frederick Worth, der im zweiten Kaiserreich das führende Modehaus in Paris leitete, als Zaren, ja als Tyrannen der Mode bezeichnet. Das war für den Republikaner Zola auch Beschimpfung; er machte sich über diese Zaren und Tyrannen lustig, die für ihn nur Herrscher über die machtlose weibliche Welt waren.