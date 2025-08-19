Zum Hauptinhalt springen

Rechte und AugenrollenDie Linken, so nervig wieder🙄

Puh, was redet der linksradikale Onkel denn da schon wieder? Giorgia Meloni rollt meisterlich mit den Augen. (Foto: Alex Brandon/AP/dpa)

Giorgia Meloni beherrscht es, Alice Weidel hat es zur Perfektion gebracht: Das Augenrollen ist das politische Stilmittel der Stunde für die Neue Rechte.

Von Bernhard Heckler

Als Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag beim Ukraine-Gipfel im Weißen Haus dem US-Präsidenten und selbsternannten Friedensnobelpreisträgeraspiranten Donald Trump mal ein paar aufrechte Takte zur Notwendigkeit eines Waffenstillstands sagte, war im Gesicht der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die zwischen den beiden Männern saß, einiges los. In ihre Augen kam richtig Bewegung.

