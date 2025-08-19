Als Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag beim Ukraine-Gipfel im Weißen Haus dem US-Präsidenten und selbsternannten Friedensnobelpreisträgeraspiranten Donald Trump mal ein paar aufrechte Takte zur Notwendigkeit eines Waffenstillstands sagte, war im Gesicht der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die zwischen den beiden Männern saß, einiges los. In ihre Augen kam richtig Bewegung.
Rechte und AugenrollenDie Linken, so nervig wieder🙄
Lesezeit: 2 Min.
Giorgia Meloni beherrscht es, Alice Weidel hat es zur Perfektion gebracht: Das Augenrollen ist das politische Stilmittel der Stunde für die Neue Rechte.
Von Bernhard Heckler
„Caren Miosga“:Alice Weidel als Don Quijote
Die AfD-Kanzlerkandidatin kämpft bei Caren Miosga gegen die vermeintliche Dummheit aller Menschen außer Alice Weidel – und mit viel Inbrunst gegen die „Windmühlen der Schande“.
Lesen Sie mehr zum Thema