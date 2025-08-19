Rechte und Augenrollen Die Linken, so nervig wieder🙄 19. August 2025, 13:12 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Puh, was redet der linksradikale Onkel denn da schon wieder? Giorgia Meloni rollt meisterlich mit den Augen. (Foto: Alex Brandon/AP/dpa)

Giorgia Meloni beherrscht es, Alice Weidel hat es zur Perfektion gebracht: Das Augenrollen ist das politische Stilmittel der Stunde für die Neue Rechte.

Von Bernhard Heckler

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback