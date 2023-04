Von Alexander Menden

Am Tag der offiziellen Eröffnung ihres Kunstzentrums in der Londoner Heneage Street stehen Gilbert & George natürlich zur Verfügung. Im hellholzwarmen Eingangsbereich mit seiner niedrigen Decke steht das Duo, wie üblich perfekt in Tweed gekleidet, und empfängt - ja, wen? Fans? Bewunderer? Schaulustige? Ein Teenager ist mit einem Automodell aus Legotechnik erschienen, das er den Künstlern gemeinsam mit seiner Mutter vorführt. Sehr schön, findet Gilbert. George findet das auch. Dann lässt sich ein Mann mit einem (nicht ernst gemeinten?) Schnurrbart und einem (ironischen?) Fußballschal per iPhone mit den beiden ablichten, die sich so routiniert positionieren, wie man das wohl nur nach Jahrzehnten öffentlicher Dauerperformance hinbekommt.