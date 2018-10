7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Gesprächskonzert Umfassend und ergreifend

Gloria Coates wird 80 - ein Abend für die Komponistin

Von Dirk Wagner

Gloria Coates rannte die Wendeltreppe hinunter. Von ihrem Hotelzimmer aus hatte sie einen Mann durch die Warschauer Nacht gehen sehen, dessen Tasche ein Geigenkasten sein konnte. Eine Geige brauchte die amerikanische Komponistin jetzt unbedingt. Schließlich würde am nächsten Tag im Rahmen des Warschauer Herbstes 1978 ihre erste Sinfonie "music on open strings" uraufgeführt werden. Doch in der Probe hatte das Orchester sich geweigert, die Streicherpartien wie vorgesehen mit leeren Saiten zu spielen. Man könne sich so, also bei offener Stimmung und ungegriffenen Saiten, nicht aus dem Pianissimo steigern, mit dem der Satz beginnt, war das Argument. Doch normal gespielt verlor die Komposition für Coates ihren Sinn. Also brütete sie nächtens im Hotelzimmer über dem Problem, als ihr eine Idee kam. Wie würde es klingen, wenn man die Haare des Bogens lockert und allmählich immer strammer zieht? Könnte man so auf leeren Saiten die Lautstärke steigern? Coates rannte. Hinter einer Litfaßsäule entdeckte sie endlich den Mann. Seine Tasche barg tatsächlich eine Geige. Mit Hilfe des dolmetschenden Hotelportiers bat Coates ihn nun, die Geige mit gelockertem Bogen zu spielen und diesen kontinuierlich strammer zu spannen.

Und es funktionierte! Am nächsten Vormittag erklärte Coates dem Orchester die Möglichkeit, ihre Sinfonie nun doch mit offenen Saiten zu spielen. Das Ergebnis wurde 1978 das meistdiskutierte Werk des Warschauer Herbstes. Zwei Jahre später war es zudem das erste Orchesterwerk einer Frau, das in der "musica viva" vorgestellt wurde. 35 Jahre lang hatte es diese Münchner Konzertreihe der zeitgenössischen Musik da schon gegeben, weibliche Komponistinnen fanden kaum Berücksichtigung.

1969 kam Coates mit ihrer Tochter auf einem griechischen Frachter von New York nach Europa. In Stuttgart wollte sie Gesang studieren. München war nur ein Zwischenstopp. Doch noch immer wohnt sie hier. Hier festigte sie ihr Selbstbewusstsein als Komponistin, deren Werk außer Kammermusik und einer Oper 16 Sinfonien umfasst. Zwar hatte Coates schon mit 14 Jahren einen nationalen Kompositionswettbewerb in den USA gewonnen. Allerdings brillierte sie danach auch als Schauspielerin. Zudem erlangte sie Aufmerksamkeit als Malerin. Wegen einer Terrorwarnung in München sicherte Coates einmal ihre Kompositionen, die man im Falle ihres Todes ihrer Familie schicken möge. Erst später fiel ihr auf, dass sie für ihre Bilder keine Vorkehrungen getroffen hatte. Seitdem malt Coates nur noch, um sich gedanklich frei zu machen fürs Komponieren. Allerdings zieren einige ihrer Bilder ihre beim Verlag Naxos erschienenen CDs. Zum Beispiel die jüngst veröffentlichte mit ihrem Piano-Quintett und der 10. Sinfonie.

Am 10. Oktober wird Gloria Coates 80 Jahre alt. In Verbindung mit "musica femina München" präsentiert die Bayerische Akademie der schönen Künste darum in einem Klangporträt Kammermusik von Gloria Coates. Peter Michael Hamel spricht dabei mit der Geehrten über komponierende Frauen.

Klangporträt: Kammermusik von Gloria Coates, Mo., 8. Okt., 19 Uhr, Bayerische Akademie der schönen Künste, Max-Joseph-Platz 3, Eintritt frei