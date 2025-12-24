Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Besinnlichkeit. Wir wollen uns dabei wohlfühlen. Und wir erinnern uns an die Geschichte von Maria und Josef auf der Flucht. Sie finden keinen Platz in der Herberge. So kommt das Christkind als Heiland in der Krippe zur Welt.
MeinungRechtsruckDie neue europäische Migrationspolitik ist ein Stich ins Herz der Menschenwürde
Gastbeitrag von Gesine Schwan
Lesezeit: 4 Min.
Wenn mit einer besinnlichen Weihnacht mehr gemeint sein soll als Kerzenschein und Stollen, braucht es eine radikale Umkehr der europäischen Migrationspolitik.
Mein Jahr 2025:Wundgescheuert und demoliert
So kommen wir am Ende dieses Scheißjahrs zum Stillstand. Dabei hätten wir schon im Februar merken können, dass die Messe eigentlich gelesen ist. Nun denn: Frohe Weihnachten, ihr knochenlosen Puppen, es muss weitergehen!
