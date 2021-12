Von Nele Pollatschek

Weihnachten ist natürlich ein zutiefst identitätspolitisches Fest. Nicht nur, weil die Geschichte mit Maria und dem Stall, wie vieles Identitätspolitisches, mit einem Zensus beginnt. Oder weil die drei Könige divers gecastet sind. Oder weil es sich beim Geburtstagskind um den späteren König der Woken handelt (Kritik an Reichen, Verteidigung von Sexarbeiterinnen, moralische Belehrungen). Die größte Gemeinsamkeit zwischen Identitätspolitik und Weihnachten - mein Beileid an alle, die es gerade wieder durchleben mussten - ist aber, dass es bei beidem irgendwann kracht. Missverständnisse entstehen, Vorwürfe werden gemacht, irgendwer verletzt irgendjemand anders, es gibt Generationenkonflikte, Traditionskonflikte, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man ein Zusammenleben organisiert, und am Ende ist man wütend und traurig und gründlich erschöpft.