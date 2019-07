2. Juli 2019, 18:56 Uhr Geschichte Widerstand der Wenigen

Wolfgang Benz liest aus seinem neuen Buch

Von Hanna Emunds

Sophie Scholl, Willi Graf, Claus Graf Schenk von Stauffenberg - sie alle folgten ihrem Gewissen und leisteten Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Zwar waren sie nicht die Einzigen, dennoch gehören ihre Namen bis heute zu den bekanntesten. Aber wer widersetzte sich sonst noch dem damaligen Regime? Und wie? Dass die Auflehnung innerhalb der deutschen Bevölkerung zwar vielfältig, aber bei Weitem nicht so umfangreich war, wie man annehmen möchte, beschreibt der Historiker Wolfgang Benz, aus dessen Feder einige der wichtigsten Standardwerke der neueren Geschichtswissenschaft stammen.

An diesem Mittwoch, 3. Juli, liest Benz aus seinem neuen Buch "Im Widerstand. Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler" (C.H. Beck) im Gemeindesaal der Erlöserkirche; es ist ein Benefiz-Abend für die Kolibri-Stiftung. In zwölf Kapiteln nimmt Benz sich der Frage an, wer in Deutschland Widerstand leistete und beleuchtet dabei diverse gesellschaftliche Gruppen. Dabei ist es für ihn erst einmal nebensächlich, welcher gesellschaftlichen oder politischen Herkunft die Menschen waren. Dabei gelingt es ihm, besonders das Wirken der sogenannten kleinen Leute aus der Mitte der Gesellschaft anzuerkennen und so ein Bild der gesamten Bandbreite des Widerstands zu zeichnen.

Und trotzdem: Benz möchte den deutschen Widerstand nicht größer machen, als er war. Zu vielzählig waren die Menschen, die sich dem Hitlerregime anpassten, egal ob aus Ignoranz oder um ihr Leben zu schützen.

Wolfgang Benz: Im Widerstand; Mittwoch, 3. Juli, 19 Uhr, Erlöserkirche, Ungererstr. 17