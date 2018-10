10. Oktober 2018, 18:48 Uhr Geschichte Revolution mit reger Beteiligung

300 Veranstaltungen zum Thema "1918 ­ 2018. Was ist Demokratie?"

Von Susanne Hermanski

Wenn das kein Aufstand ist: Das Kulturreferat München und 170 Partner erinnern von November an mit einem großen Programm an die Revolution von 1918 und die Ausrufung des Freistaats Bayern. Dabei soll nicht nur zurückgeblickt werden auf die Tage, in der in München, von Kurt Eisner angeführt, Bayerns erste Demokratie ausgerufen wurden. Es sollen auch Bezüge zur Gegenwart herausgearbeitet werden. Deshalb steht die Reihe, die mehr als 300 Einzelveranstaltungen vereint, unter dem Motto "1918 - 2018. Was ist Demokratie?" Zu den 170 Partnern gehören Geschichtsinitiativen, Stadtteilkulturzentren, Museen und Archive, Parteistiftungen, Kirchengemeinden, die evangelische Stadtakademie und die Hochschule der Jesuiten. Auch internationale Perspektiven werden vertreten sein, dank dem Amerikahaus, dem Istituto Italiano di Cultura und dem Institut français München.

Auf der Theresienwiese bleibt dafür - welch eine Revolution! - sogar das Herzkasperl-Festzelt von der Alten Wiesn stehen. Dort soll am 7. November, gleich zum Auftakt, das "Fest der Demokratie" begangen werden. Vor 100 Jahren begann Bayerns Weg in die Demokratie nämlich just dort. 2018 wird es auf der Königlichen Hochzeitswiese nun also "Die Revolutionsrallye - Aktion R" geben. Der Kabarettist Christian Springer lädt zum "Date mit der Demokratie", prominente Münchner werden ihn dabei unterstützen. Darunter Doris Dörrie (Schriftstellerin und Filmemacherin), Dietmar Holzapfel (Deutsche Eiche), Suli Kurban (Regisseurin und Autorin), Said (Schriftsteller) und Hubertus Andrä (Polizeipräsident).

"Die 100 Tage der Regierung Eisners haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht, als die 50 Jahre vorher. Sein Glaube an die Kraft des Gedankens, sich in Wirklichkeit zu verwandeln, ergriff selbst Ungläubige." Das sagte der Schriftsteller Heinrich Mann in seiner Gedenkrede für den Ermordeten, gehalten am 16. März 1919. Welche Rolle ihrerseits die Literaten der Zeit bei dieser Revolution gespielt haben, werden sowohl das Literaturhaus als auch die Monacensia herausarbeiten.

Wie ambivalent sie in ihrer Zeit betrachtet wurden, erzählt auch einer der vielen unerwarteten Programmpunkte dieses Festivals: eine Gemeinschaftsarbeit von Kammerspielen und der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU. Sie trägt den Titel "Revolution und Wahnsinn" und stellt Anfang Dezember "Performative Diagnosen zum Verhältnis von Psychiatrie und Politik" vor. Sie beziehen sich auf einen Vortrag, den im August 1919 der Münchner Psychiater Eugen Kahn hielt unter dem Titel "Psychopathen als revolutionäre Führer" und in dem er Kurt Eisner ebenso diskreditierte wie Ernst Toller und Erich Mühsam.