Von Lothar Müller, Berlin

Seit einigen Jahren findet auf dem Campus der Freien Universität in Berlin-Dahlem ein Lehrstück über den Zusammenhang zwischen Archäologie und Zeitgeschichte statt. Es begann im Sommer 2014, als bei Ausschachtungen im Außenbereich der Universitätsbibliothek Knochenfragmente gefunden wurden. Knochenfunde sind in Berlin nichts Ungewöhnliches. Es gibt sie bei Straßenarbeiten und in Baugruben wie in den Neunzigerjahren am Potsdamer Platz, bei Renovierungen alter Schulgebäude. Hier, an der Harnackstraße in Dahlem, war von Beginn an höchste Aufmerksamkeit geboten.