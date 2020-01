Aktuell ist die Ausstellung "Tell Me About Yesterday Tomorrow" zu sehen, die Gegenwartskunst in die Dauerausstellung einbindet.

Das NS-Dokumentationszentrum München zieht mehr Besucher an denn je. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Hauses nahezu 190 000 Interessierte in die Ausstellungen und Veranstaltungen am Max-Mannheimer-Platz - 10 000 mehr als im Eröffnungsjahr 2015. Damals hatten 180 000 Menschen die Institution aufgesucht, über die in München viele Jahre lang heftig diskutiert worden war. 2011 hatte der Streit um den Namen und das genaue Konzept des Zentrums dazu geführt, dass der damalige Münchner Kulturreferent Hans-Georg Küppers (SPD) die bis dato eingesetzte Gründungsdirektorin Irmtrud Wojak ihrer Aufgabe enthob. Der emeritierte Architekturhistoriker Winfried Nerdinger übernahm das diffizile Projekt mit Erfolg, doch nach dem ersten Ansturm war das Interesse an dem Haus - wie nach Neueröffnungen häufig der Fall - abgeflaut. Die Besucherzahlen bewegten sich in der Folge zwischen 95 000 (2016) und 120 000 (2018) pro Jahr.

Dass sie nun sprunghaft angestiegen sind, erklärt sich auf zwei Wegen: Einerseits ist das NS-Dokumentationszentrum seit April 2019 bei freiem Eintritt zugänglich - dazu hatte sich der Münchner Stadtrat mehrheitlich entschieden. "Weil angesichts einiger Wahlslogans deutlich wurde, dass die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und das Aufzeigen, wohin Ausgrenzung und Diskriminierung führen können, wichtiger denn je sind", wie es im Beschluss hieß. Zum anderen erklärt sich das Team um Mariam Zadoff, die die Direktion des Hauses 2018 von Nerdinger übernommen hat, das gestiegene Publikumsinteresse mit "der inhaltlichen Ausrichtung der Ausstellungen, der Projekte und das umfangreiche Begleitprogramm". Das richte sich "ganz gezielt an unterschiedliche Teile der Stadtgesellschaft und an ein internationales Publikum".

Zadoff ist im Mai 2018 mit dem Ziel angetreten, "ein Haus mit offenen Türen zu schaffen". Sie will das NS-Dokumentationszentrum nicht nur für sein treues Stammpublikum erhalten, sondern es auch zum Anziehungspunkt für jüngere Kunst- und Kulturinteressierte machen. "Es geht bei unserer Arbeit um die Geschichte, die Vergangenheit der deutschen Diktatur, und die Verbrechen, die in ihrem Namen begangen wurden: um Flucht, Krieg, Genozid. Und zugleich muss es auch immer um die Gegenwart gehen", sagt sie. "In der wollen wir neue Plattformen schaffen für alle jene, die sich einsetzen für die liberale Demokratie, für eine inklusive und solidarische Gesellschaft, die es mit all der uns zur Verfügung stehenden Kraft und Kreativität zu schützen gilt." Kunstausstellungen um der Kunst willen zu machen - oder damit gar in Konkurrenz zu treten mit anderen bedeutenden Münchner Ausstellungshäusern für Zeitgenössische Kunst - sei dabei nicht das Ziel.

Ein Rückblick in die Ausstellungsagenda macht deutlich, wie Zadoff die Vernetzug mit der Münchner Stadtgesellschaft und Bayerns Kulturszene vorantrieb. So haben 200 Schülerinnen und Schüler der Städtischen Berufsschule für Farbe und Gestaltung "Nicht Schwarzweiß" erarbeitet - eine Intervention in der noch von Winfried Nerdinger eingerichteten Dauerausstellung. Darin ließen sie eigene Erfahrungen von Flucht, Ausgrenzung und Migration einfließen. Aktuell ist "Nicht Schwarzweiß" in der Versöhnungskirche in Dachau zu sehen. Studierende des Lehrstuhls von Michael Brenner für "Jüdische Geschichte und Kultur" an der Ludwig-Maximilians-Universität beschäftigten sich zum Gedenken an die Pogrome des 9. Novembers mit "Antisemitismus in München 1919-1923".

Die daraus entwickelte Plakatausstellung "Wo es begann" wurde im öffentlichen Raum präsentiert. Antisemitismus und Rassismus von den 1920er-Jahren bis heute waren auch Thema der Ausstellung "Die Stadt ohne. Juden Ausländer Muslime Flüchtlinge". Sie entstand gemeinsam mit dem Jüdischen Museum Augsburg-Schwaben und ist aktuell im Augsburger TIM zu sehen. Andere Kooperationen etwa mit dem Amerikahaus, dem Literaturhaus, mit Filmfestivals und internationalen Universitäten untermauern den Kurs.