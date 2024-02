Wie das Büro David Chipperfield das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg umbauen will.

Von Jörg Häntzschel

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg ist das größte kulturhistorische Museum im deutschsprachigen Raum. Rund 400 000 Menschen besuchen es jährlich. In seinen Depots liegen 1,4 Millionen Werke. Dennoch macht das Haus seit Jahren Sorgen. Es beginnt beim Namen: germanisch, national, Museum. An diesem Begriffstrio trägt es noch schwerer als die Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz an ihrem.