11. September 2018, 18:56 Uhr Gerichtsentscheidung Totenmaske kehrt zurück nach Peru

Mehr als 20 Jahre nach ihrem Fund in Bayern ist eine Totenmaske aus dem 8. Jahrhundert nach Peru zurückgekehrt. Staatspräsident Martin Vizcarra präsentierte die präkolumbische Goldmaske am Montag in Lima, wie die Nachrichtenagentur Andina meldete. Vor wenigen Tagen hatte Deutschland die Sicán-Maske nach einem jahrelangen Rechtsstreit zurückgegeben. Nach Angaben der Bayerischen Vertretung in Berlin war die Maske 1997 mit vielen anderen Kunstschätzen in der Münchner Wohnung eines Sammlers beschlagnahmt worden. In einem Zivilprozess zwischen dem Kunstsammler und dem Land Peru um die Eigentumsrechte, entschied das Landgericht München I zugunsten der Lateinamerikaner.