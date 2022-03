Interview von Ingo Arend

Die in Moskau geborene Kunsthistorikerin, Forscherin und Kuratorin Ekaterina Degot leitet seit 2018 das Festival Steirischer Herbst für zeitgenössische Kunst in der Steiermark als Intendantin und Chefkuratorin. Davor war sie von 2014 bis 2017 Künstlerische Leiterin der Akademie der Künste der Welt in Köln. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf ästhetischen und gesellschaftspolitischen Fragen in Russland und Osteuropa vom 19. Jahrhundert bis zur postsowjetischen Ära, sie hat als Ausstellungsmacherin auch schon in Russland gearbeitet. Ein Gespräch über die Gegenwart.