Von Philipp Bovermann

Die Liste der Vorwürfe gegen Gérard Depardieu, die das französische Magazin Mediapart am Dienstag veröffentlicht hat, ist lang, sehr lang: 13 Frauen werfen ihm vor, sie bedrängt und berührt zu haben, an den Schenkeln, den Brüsten, dem Gesäß. Immer wieder habe er an die Frauen obszöne Bemerkungen gerichtet, Geräusche von "läufigen Schweinen" gemacht, gegrunzt, geschnüffelt. "Als er am Set ankam, sagte er: Hier drin riecht es nach Muschi!", wird eine der Frauen zitiert.