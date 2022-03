Von Joachim Hentschel

Viele nur etwas Ältere erinnern sich an den Tag, an dem der Sänger, Schlagzeuger, Schauspieler und Songwriter Phil Collins das physikalisch und metaphysisch Unmögliche möglich machte. An dem er gegen die Naturgesetze verstieß und an zwei unterschiedlichen Orten gleichzeitig auftrat: Im Juli 1985 war das, am Tag des "Live Aid"-Festivals, dem Pop-und-Hungerhilfe-Event, das es so nur in den bekoksten Achtzigern geben konnte.