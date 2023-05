Konservative in den USA

Achtung, explizit: das Buch "Gender Queer" in einer amerikanischen Bibliothek in Chicago.

Kein Buch wurde in den USA im vergangenen Jahr von Konservativen häufiger angefochten als die Graphic-Novel "Gender Queer" von Maia Kobabe.

Von Livia Sarai Lergenmüller

Pornografisch sei das Buch, vollkommen unangemessen für Kinder und Jugendliche, eine Gefahr nahezu, finden viele besorgte Eltern in den USA und fordern, Maia Kobabes Comic "Gender Queer" aus den Schulbibliotheken zu verbannen. Tatsächlich wurde kein Buch 2022 so häufig Gegenstand einer Verbotsdebatte in den USA, wie dieses. Woher rühren die erhitzten Gemüter?