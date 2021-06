Von Tobias Kniebe

Im nimmerendenden Strom jener Nachrichten aus der Filmwelt, die unaufhaltsam in Richtung Fortschritt weisen, schwimmen jetzt auch die Amazon Studios mit ihrer kürzlich veröffentlichten "Inclusion Policy" mit. Die filmproduzierende Untereinheit des allgewaltigen Amazon-Konzerns benennt damit ihren Katalog hehrer und begrüßenswerter Ziele, die es in Zukunft zu erreichen gilt und die auch anderswo schon in unüberschaubaren Variationen postuliert sind.