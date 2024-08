Von David Steinitz

Gena Rowlands hatte eigentlich nur ein Ziel, als sie an die Schauspielschule in New York kam: sich auf keinen Fall zu verlieben. Denn das – wir befinden uns in den verrauchten Fünfzigern des vergangenen Jahrhunderts – hätte ja doch nur eine Ehe und Kinder zur Folge gehabt, und damit ein Hausfrauendasein. Aber sie wollte keinen Mann, sie wollte eine Karriere.