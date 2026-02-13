Ein paar Tage vor seiner Weltpremiere bei der Berlinale sitzt İlker Çatak auf Teneriffa fest. Erst fiel der Rückflug aus, dann hat der Ersatzflug drei Stunden Verspätung. Auf den Kanaren war der 42-Jährige zum Drehbuchschreiben, bevor der Trubel ausbricht, der mit einer großen Festivalpremiere einhergeht.