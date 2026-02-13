Zum Hauptinhalt springen

BerlinaleAngst essen Liebe auf

Lesezeit: 5 Min.

Eine Ehe unter Druck: Derya (Özgü Namal) und Aziz (Tansu Biçer) in „Gelbe Briefe“.
Eine Ehe unter Druck: Derya (Özgü Namal) und Aziz (Tansu Biçer) in „Gelbe Briefe“. (Foto: Alamode)

İlker Çatak erzählt in „Gelbe Briefe“ von einem türkischen Künstlerpaar, das von Erdoğans Regierung bedroht wird. Der Regisseur wünscht sich, dass der Film auch in der Türkei startet – und sorgt sich gleichzeitig um Konsequenzen für seine Darsteller.

Von David Steinitz

Ein paar Tage vor seiner Weltpremiere bei der Berlinale sitzt İlker Çatak auf Teneriffa fest. Erst fiel der Rückflug aus, dann hat der Ersatzflug drei Stunden Verspätung. Auf den Kanaren war der 42-Jährige zum Drehbuchschreiben, bevor der Trubel ausbricht, der mit einer großen Festivalpremiere einhergeht.

Zur SZ-Startseite

Film
:Die Berlinale hat ein Problem

Klar, es gibt reizvollere Reiseziele als Berlin im Februar. Aber wenn das Festival nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden will, muss es dringend wieder mehr Stars in die Hauptstadt holen.

SZ PlusVon David Steinitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite