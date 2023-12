Geiseln der Hamas:Die Heimkehr

Im Auto nach Gaza verschleppt, im Bus zurück: Yarden Roman winkt nach 53 Tagen Geiselhaft in die Kamera eines Reporters.

Als Geisel der Hamas entschlüsselte Yarden Roman eine zufällig im Radio gehörte Nachricht und wusste so, dass ihre Tochter am Leben ist. Nun kann sie die wieder in die Arme schließen - nach 53 Tagen.