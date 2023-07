Gastbeitrag von Carolin Amlinger

Betritt man zum ersten Mal die Wohnungen fremder Menschen, führt einen der Weg meist schnell zu den Bücherregalen (sofern es dort noch welche gibt). Zumindest führt es mich schnell zu den Bücherregalen. Das Sprechen über Literatur, die man gelesen hat oder die man vorgibt, gelesen zu haben, gilt in einigen sozialen Kreisen als probates kulturelles Kommunikationsmittel, um einen Menschen kennenzulernen. Wir erfahren, was ihn umtreibt, was ihn fasziniert und was ihn empört. Zeige mir deine Bücher, und ich sage dir, wer du bist.