Rasdorf/Geisa (dpa/lhe) - Der zweite Teil einer Bilderausstellung zur Grenzöffnung 1989 in der Rhön wird von heute an in der Gedenkstätte Point Alpha gezeigt. Im Haus auf der Grenze zwischen dem osthessischen Rasdorf und Geisa in Thüringen werden 15 weitere eindrucksvolle Fotoszenen präsentiert, wie die Gedenkstätte am Donnerstag mitteilte. Ausgesucht und zusammengestellt wurden die Werke von der Point Alpha Stiftung. Die Motive stammen von zwei Fotografen aus der Region, die die Szenen an den heimischen Brennpunkten im Jahr 1989 festhielten. Auch das Stadtarchiv Hünfeld steuerte Exponate bei.

Im ersten, am 10. November eröffneten Teil der Ausstellung stehen Aufnahmen von zahlreichen Hobbyfotografen aus Hessen und Thüringen im Blickpunkt. Sie hielten damals fest, wie sich in der Region an verschiedenen Orten allmählich die Grenze öffnete. Die Fotoschau wird bis zum 1. März 2020 zu sehen sein. Ein dritter Teil dieser Retrospektive wird derzeit im Foyer der europäischen Polizeibehörde Europol im niederländischen Den Haag gezeigt, wie die Stiftung mitteilte.