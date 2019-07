18. Juli 2019, 18:55 Uhr Geburtstag Erhöhte Frequenz

M94.5-Radiofest mit "Klaus Johann Grobe"

Von Laura Helene May

Zerstörung erzwingt Veränderung. Und manchmal ebnet sie den Platz für Neues. So war es auch, als der Ausbildungs-Hörfunksender M 94.5 im September 2017 seine UKW-Frequenz verlor. Und das an den kommerziellen Antenne-Bayern-Ableger "Rockantenne". Vorerst war die Stimmung düster und die Frustration groß, doch fast zwei Jahre nach dem großen Bruch fühlt man sich in der Radiostation ganz wohl mit dem neuen Sendeplatz im Internet und bietet jungen Medieninteressierten weiter eine zukunftsorientierte Ausbildung. Durch den Frequenzverlust haben sich neue Chancen ergeben, so produziert M94.5 heute auch Videos und Podcasts und hat seine Präsenz in den Sozialen Medien ausgeweitet. Seinem Motto "Wir machen anders" ist der Sender im Netz auch programmatisch treu geblieben und bietet nach wie vor Nachwuchsmusikern, -komponisten und -autoren eine Plattform an, die von andere Radios links liegengelassen werden.

Einer Auswahl dieses musikalischen Nachwuchses kann bei der "M94.5-Sommernacht" am heutigen Freitag im Ampere gelauscht werden. Progressiv präsentiert sich die Band Umme Block von den beiden Münchnerinnen Leonie Klinger und Klara Rebers. Mit Gesang und E-Gitarre, Live-Synthesizern und Beatmaschinen schafft die Band einen Balanceakt zwischen Trip-Hop, Pop, Elektronica, Stoner-Rock und sphärisch klingenden Computer-Sounds. Der Zuschauer kann durch die analoge Form elektronischer Klänge nachvollziehen, wie diese überhaupt entstehen.

Elektro-Beats finden die Besucher des Radiofestes außerdem bei dem Schweizer Duo Klaus Johann Grobe, dessen aktuelles Album "Du bist so symmetrisch" gut gelaunte Disco-Stimmung verspricht, sowie bei dem Münchner Hip-Hop-Gespann Lux & Cap Kendricks. Der Rapper Lux kann bereits auf eine junge Karriere als Schauspieler zurückblicken. Einige dürften ihn vor allem als Klößchen aus dem Kinderfilm "TKKG" kennen. Der Schwabinger veröffentlichte bereits drei Alben, tourte mit Edgar Wasser und spielte 2017 seine erste Solotour. Nach diesen drei Bands, die sich außerhalb des musikalischen Mainstreams bewegen, endet das Fest noch nicht. Alle, die noch durchhalten, können sich bei der Afterparty mit den "Indie Cat Club"-DJs noch bis in die Morgenstunden austoben.

M94.5 Sommernacht, Freitag, 19. Juli, 19.30 Uhr, Ampere, Zellstraße 4