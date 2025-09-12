Konzert-Ausladung von Lahav Shani Wie der Krieg die Kunst erfasst 12. September 2025, 16:35 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Wunderkind der internationalen Klassikszene – und gerade mit den Münchner Philharmonikern ausgeladen: Lahav Shani. (Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa)

Die deutschen Reaktionen auf die Ausladung des israelischen Stardirigenten Lahav Shani und der Münchner Philharmoniker in Belgien sind heftig. Der Fall zeigt: Die Kluft zur internationalen Kunstszene wird größer.

Von Sonja Zekri

