Die Empörung über die Ausladung des israelischen Stardirigenten Lahav Shani und der Münchner Philharmoniker durch das belgische Flandern-Musikfestival nimmt kein Ende. Die deutsche Botschaft hat inzwischen die Zusammenarbeit mit dem Musikfestival abgesagt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat an seine belgische Amtskollegin geschrieben und in Windeseile ein Ersatzkonzert Shanis und der Philharmoniker in Berlin arrangiert.
Konzert-Ausladung von Lahav ShaniWie der Krieg die Kunst erfasst
Die deutschen Reaktionen auf die Ausladung des israelischen Stardirigenten Lahav Shani und der Münchner Philharmoniker in Belgien sind heftig. Der Fall zeigt: Die Kluft zur internationalen Kunstszene wird größer.
Von Sonja Zekri
