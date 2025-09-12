Zum Hauptinhalt springen

Konzert-Ausladung von Lahav ShaniWie der Krieg die Kunst erfasst

Lesezeit: 3 Min.

Wunderkind der internationalen Klassikszene – und gerade mit den Münchner Philharmonikern ausgeladen: Lahav Shani.
Wunderkind der internationalen Klassikszene – und gerade mit den Münchner Philharmonikern ausgeladen: Lahav Shani. (Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa)

Die deutschen Reaktionen auf die Ausladung des israelischen Stardirigenten Lahav Shani und der Münchner Philharmoniker in Belgien sind heftig. Der Fall zeigt: Die Kluft zur internationalen Kunstszene wird größer.

Von Sonja Zekri

Die Empörung über die Ausladung des israelischen Stardirigenten Lahav Shani und der Münchner Philharmoniker durch das belgische Flandern-Musikfestival nimmt kein Ende. Die deutsche Botschaft hat inzwischen die Zusammenarbeit mit dem Musikfestival abgesagt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat an seine belgische Amtskollegin geschrieben und in Windeseile ein Ersatzkonzert Shanis und der Philharmoniker in Berlin arrangiert.

Münchner Philharmoniker
:Der Musiker, der in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas hineingeraten ist

Um den israelischen Dirigenten Lahav Shani reißen sich die Orchester der Welt. Doch bei einem Festival in Belgien darf er nicht auftreten. Warum ausgerechnet er und warum ausgerechnet jetzt?

SZ PlusVon Reinhard J. Brembeck

