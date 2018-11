27. November 2018, 18:47 Uhr Gastspiele Phil Collins im Stadion, John Cleese im Gasteig

Wenn Männer mit den Jahren wirklich gereift sind, belieben sie mit ihrem Alter zu scherzen. Der Ulk-Maestro John Cleese etwa nennt seine aktuelle Tour britisch-schwarz "Last Time To See Me Before I Die" - freilich ein geschickter Zug, Begehrlichkeiten für den Auftritt des 79 Jahre alten Monty-Python-Komikers am 15. September 2019 in der Philharmonie zu wecken (Vorverkaufsstart am Freitag, 10 Uhr, auf www.lustspielhaus.de). Noch etwas fitter fühlt sich der Musikerkollege Phil Collins, der seine Welttour "Still Not Dead Yet Live" betitelt hat. Wenn er also nicht gestorben ist, wird der 67-Jährige am 24. Juni 2019 im Olympiastadion zu erleben sein. Karten von diesem Mittwoch an, 10 Uhr, auf www.muenchenticket.de.