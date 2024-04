Von Fritz Göttler

Mittendrin in diesem Band, auf Seite 18, in dem üblichen Wirbel von Missverständnissen und Fehltritten und cholerischen Ausbrüchen, gibt es einen Moment, da wird ganz evident, wie all das Chaos um Gaston herum funktioniert, eine Szene, die unerwartet auch zärtlich ist. Wo er in Naivität und Unschuld agiert, mit kindlichem Ernst die Malheurs im Bürobetrieb, in dem er tätig ist, auszubügeln versucht (die er meistens selbst verursacht hat) und sie dabei konsequent weiter verschlimmert: "Ich Schussel hab Wasser über meine schöne Lockpfeifensammlung gegossen! Hoffentlich hält sich der Schaden in Grenzen ..." Mit einem Föhn macht er sich daran, die aufgereihten Instrumente zu trocknen ...