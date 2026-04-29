Es war in vielerlei Hinsicht eine „David gegen Goliath“-Situation. Auf der einen Seite „Anno 117: Pax Romana“, das neueste riesige Strategiespiel einer traditionsreichen Reihe, produziert vom internationalen Milliardenkonzern Ubisoft. Auf der anderen Seite: „The Darkest Files“ (Paintbucket Games) und „Tiny Bookshop“ (neoludic games und Skystone Games), zwei Produktionen von kleineren, teils noch jungen Teams, in Umfang, Budget und Produktionsaufwand nicht zu vergleichen mit „Anno: 117“. Insbesondere „Paintbucket Games“ dürfte das bekannt vorkommen: Beim Deutschen Computerspielpreis 2020 unterlagen sie mit ihrem ersten großen Titel „Through the Darkest of Times“ dem Spiel „Anno 1800“.
Deutscher Computerspielepreis„The Darkest Files“ ist deutsches Spiel des Jahres 2026
Lesezeit: 3 Min.
Das Spiel über die Ermittlungen von Fritz Bauer in der Nachkriegszeit gewinnt gegen „Tiny Bookshop“ und „Anno 117: Pax Romana“. Für Erheiterung bei der Preisverleihung sorgte ausgerechnet Dorothee Bär.
Von Marie Gundlach
Gaming:„Mir tun Leute leid, die nicht zocken“
Die Gründer von „Rocket Beans TV“ haben vor 25 Jahren Videospiele ins Fernsehen gebracht. Und wie geht es jetzt weiter?
Lesen Sie mehr zum Thema