5. März 2019, 23:47 Uhr Serien Erster Trailer zur letzten Staffel "Game of Thrones" veröffentlicht

Jon Schnee (Kit Harington) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) dürfen in dem Trailer natürlich nicht fehlen.

Mitte April werden die letzten Folgen der beliebten Serie ausgestrahlt, den Vorgeschmack auf die finale Schlacht in den Sieben Königslanden klicken in kurzer Zeit Millionen Fans an.

Es dauerte nur ein paar Stunden, da waren die Klickzahlen unter dem Video auf Youtube bereits über die neun Millionen geklettert. Verständlich, mussten die Fans von "Game of Thrones" doch ein Jahr länger als zunächst geplant warten, bis das Ende der Serie abgedreht war. An diesem Dienstag veröffentlichte der US-Sender HBO nun den Trailer der achten und finalen Staffel.

Knapp zwei Minuten dauert der düstere Vorgeschmack auf die letzte Schlacht in den Sieben Königslanden, auf die eine Armee aus untoten "weißen Wanderern" zumarschiert. Arya Stark (Maisie Williams) läuft in dem Clip angsterfüllt durch dunkle Gänge. "Ich kenne den Tod, er hat viele Gesichter", sagt sie schließlich. Über den Kopf von Sansa Stark (Sophie Turner) fliegen riesige Drachen hinweg. Jon Schnee (Kit Harington) beschwört unterdessen die Ankunft der Gegner. "Sie kommen. Unser Feind stoppt nicht, wird nicht müde, hat keine Angst", sagt er. Zu sehen sind auch bekannte Charaktere wie Daenerys Targaryen und Tyrion sowie Jaime Lannister.

Die Produktion der sechs finalen Episoden hatte im Oktober 2017 begonnen. Die Fantasy-Serie wurde nach den Romanen von George R.R. Martin verfilmt und vielfach ausgezeichnet. In den USA wird sie ab dem 14. April zu sehen sein, in Deutschland ist die letzte Staffel ab dem 15. April bei Sky abrufbar.