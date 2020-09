Trotz Sicherheitskonzepten: Dem Gallery Weekend Berlin folgte eine Häufung von Covid-19-Fällen. Für die Kunstwelt ist es an der Zeit, ihre Rituale zu überdenken.

Von Catrin Lorch

Dass sich ausgerechnet diese Kollegin angesteckt hat, entsetzt Kollegen, Familie und Freunde. Gerade diese Galeristin (die anonym bleiben will) hatte die Pandemie doch stets mitbedacht. Hatte Abstand gehalten, wenn sich andere weiterhin mit Umarmungen begrüßten, sich nach Auslandsreisen freiwillig zum Corona-Test angemeldet und selbst Quarantänen verordnet. Als sie nach dem Gallery Weekend in Berlin nun positiv getestet wurde, ging sie offen damit um. Sie rief ihre Gäste, Sammler und Kollegen an und berichtete von der Infektion.